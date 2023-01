Rennes : le groupe convoqué pour la réception du PSG

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais a dévoilé le groupe convoqué par Bruno Genesio pour la réception du Paris Saint-Germain dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Le technicien breton devra faire sans Martin Terrier, opéré avec succès et absent pour au moins six mois, et les deux expulsés à Clermont, Warmed Omari et Benjamin Bourigeaud.

L’ancien coach de l’OL pourra néanmoins faire confiance à son gardien de but Steve Mandanda, qui a pris sa retraite internationale quelques jours après Hugo Lloris. Baptiste Santamaria, de retour sur les terrains mais seulement avec la réserve, n’est pas encore de retour dans le groupe.

