Les 5 destinations possibles pour Jürgen Klopp après son départ de Liverpool !

«Ce que je sais avec certitude, c’est que je ne dirigerai jamais, au grand jamais, un autre club en Angleterre que Liverpool, à 100 pour cent. Ce n’est pas possible. Mon amour pour ce club, mon respect pour les gens est trop grand. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas y penser une seconde. Il n’y a aucune chance. Je ne dirigerai pas un club ou un pays au moins pendant un an, ce n’est pas possible, je ne peux pas faire ça et je ne veux pas». Voici ce que déclarait Jürgen Klopp quelques minutes après avoir annoncé son départ de Liverpool en fin de saison. Une sortie médiatique sans équivoque dessinant d’ores et déjà les contours de son avenir. Pour autant, si Xabi Alonso est annoncé comme le grand favori pour succéder à l’ancien coach du Borussia Dortmund, le futur de l’Allemand de 56 ans reste, lui, bien plus flou. De quoi s’interroger sur les potentielles destinations pour l’architecte des Reds.

Deux sélections sortent du lot !

Dans cette optique, The Sun dresse cinq pistes envisageables pour la suite de la carrière de celui qui est aujourd’hui considéré comme une véritable légende du côté d’Anfield. Si un nouveau challenge en Premier League est impensable pour Klopp et que ce dernier devrait observer une pause de plusieurs mois, plusieurs opportunités devraient malgré tout retenir l’attention du principal intéressé. La première d’entre elles mène à la sélection anglaise. Sous contrat avec les Three Lions jusqu’en décembre 2024, Gareth Southgate pourrait quitter le navire après l’Euro, qui plus est si l’Angleterre venait à contre-performer lors de cette compétition organisée outre-rhin. Un éventuel scénario qui permettrait alors à Klopp de rester en Angleterre sans avoir à affronter Liverpool…

Parmi les autres destinations évoquées, l’Allemagne est, à ce titre, bien placée. Si la Fédération allemande de football avait fait le forcing pour attirer Klopp après avoir limogé Hansi Flick en septembre dernier, Julian Nagelsmann a finalement signé un contrat à court terme jusqu’à la fin de l’Euro. Au regard de l’intérêt manifesté ces derniers mois par la Nationalmannschaft pour l’actuel boss des Reds, nul doute qu’une nouvelle offensive pourrait intervenir, encore plus si les champions du monde 2014 venaient à se manquer l’été prochain à domicile. A l’instar de l’Angleterre, cela permettrait par ailleurs à Klopp - qui a admis qu’il était «à court d’énergie» - de s’éloigner de l’intensité de la gestion quotidienne du club. Malgré tout, différents cadors d’Europe peuvent aussi s’ajouter à cette liste de possibles rebonds pour le coach allemand.

Un futur en Liga ?

Récemment prolongé jusqu’en 2026, Carlo Ancelotti, également approché par le Brésil, semble aujourd’hui bien cramponné au banc du Real Madrid. Pour autant, si l’Italien venait à échouer dans sa quête de titre, que ce soit en Liga ou sur la scène européenne, son avenir devrait de nouveau être rapidement discuté. Dans cette optique, les Merengues pourraient passer à l’attaque pour Jürgen Klopp, même si le choix Zinedine Zidane est lui aussi régulièrement avancé. Toujours en Espagne, le natif de Stuttgart est également cité du côté de la Catalogne. Sous pression et distancé en championnat, Xavi voit en effet les critiques se multiplier. Bien qu’il ait remporté la Liga la saison dernière, l’ex-milieu de la Roja a d’ailleurs laissé entendre qu’il quitterait le club si le Barça ne remportait pas de trophée cette saison.

Enfin, avant de devenir l’entraîneur de Liverpool en 2015, Klopp a passé sept ans à la tête du Borussia Dortmund. Au cours de cette période, il a notamment remporté deux titres de champion consécutifs et a atteint la finale de la Ligue des champions. Si les Marsupiaux ont, aujourd’hui, décidé de miser sur Edin Terzic, la situation sportive du BVB n’est pas forcément étincelante. Malgré une qualification assurée pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, le club allemand est actuellement cinquième du classement et relégué à 15 longueurs du Bayer Leverkusen. Après avoir manqué le titre la saison dernière, la direction de Dortmund pourrait alors envisager un come-back de celui qui a popularisé le «gegenpressing». Une chose est sûre, si Jürgen Klopp a d’ores et déjà assuré qu’il allait prendre du recul pendant au mois un an, les courtisans ne manqueront pas pour la suite de sa carrière…