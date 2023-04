Nice : les pistes pour l’après Didier Digard

La suite après cette publicité

D’une possible grande saison, l’OGC Nice est passé à un exercice 2022-2023 médiocre. Éliminé de la Ligue Europa Conférence par la modeste équipe de Bâle, 9e de Ligue 1 et maintenant trop loin pour disputer les places européennes, le Gym va vivre un sprint final houleux, sous fond d’affaire Galtier. Du côté de la direction niçoise, on pense déjà à la saison prochaine et à sa possible succession.

Selon nos confrères de L’Équipe, plusieurs pistes sont maintenant étudiées après l’élimination en coupe d’Europe. On parle notamment de Franck Haise (RC Lens), Régis Le Bris (Lorient) ou encore Marcelo Gallardo, libre depuis son départ de River Plate fin 2022. Pour rappel, le propriétaire des Aiglons, Jim Ratcliffe, espère racheter Manchester United cet été.

