Ligue Europa, OM : l’Olympiakos annule les billets achetés par ses supporters

L’Olympiakos ne digère pas. Interdits de déplacement, puis finalement autorisés à se rendre au CEPAC Vélodrome pour le match de Ligue Europa face à l’OM, les supporters grecs ont vu leur club s’en prendre violemment aux autorités françaises. Ce soir, la formation hellénique vient d’annoncer que tous les billets achetés par ses fans ont été annulés.

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Ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τους φιλάθλους μας ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (15/10) με τη Μαρσέιγ. La suite après cette publicité https://t.co/rZ63zFu69m— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 14, 2026

« En vue du match de jeudi (15/10) contre Marseille en France, comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de l’UEFA Europa League, et à la suite de la nouvelle réunion de sécurité qui s’est tenue mercredi (14/10), le club de l’Olympiacos communique ce qui suit : tous les billets achetés par nos supporters (15 €, 49 €) sont annulés. La porte qui devait accueillir nos supporters au CEPAC Vélodrome restera fermée. Tout supporter se trouvant à Marseille est prié de ne pas s’approcher du stade, car il ne sera pas autorisé à y entrer », peut-on lire dans le communiqué.