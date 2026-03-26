CDM
Barrages CdM 2026 : la belle demi-volée de Tonali libère l’Italie
@Maxppp
L’Italie joue son avenir en Coupe du Monde ce soir. Absente des deux dernières éditions, la Squadra Azzurra reçoit l’Irlande du Nord en barrage dans un match couperet.
La suite après cette publicité
L'Équipe @lequipe – 22:03
🇮🇹-🏴Voir sur X
Oh la superbe ouverture du score de Sandro Tonali qui fait exploser le public italien !
Suivez le direct sur L'Équipe live foot >
#lequipeFOOT
Oh la superbe ouverture du score de Sandro Tonali qui fait exploser le public italien !
Suivez le direct sur L'Équipe live foot >
#lequipeFOOT
Après une première période équilibrée mais terne, Tonali a ouvert le score d’une belle reprise au niveau de la demi-lune et permet à son équipe de prendre l’avantage (56e).
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Barrages Mondial 2026 : l’Italie tremble mais domine l’Irlande du Nord, un triplé de Gyokeres porte la Suède !
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer