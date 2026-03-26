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Barrages CdM 2026 : la belle demi-volée de Tonali libère l’Italie

Par Maxime Barbaud
Sandro Tonali avec l'Italie @Maxppp

L’Italie joue son avenir en Coupe du Monde ce soir. Absente des deux dernières éditions, la Squadra Azzurra reçoit l’Irlande du Nord en barrage dans un match couperet.

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L'Équipe
🇮🇹-🏴󠁧󠁢󠁮󠁩󠁲󠁿

Oh la superbe ouverture du score de Sandro Tonali qui fait exploser le public italien !

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Après une première période équilibrée mais terne, Tonali a ouvert le score d’une belle reprise au niveau de la demi-lune et permet à son équipe de prendre l’avantage (56e).

Pub. le - MAJ le
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