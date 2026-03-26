Barrages CdM 2026 : la belle demi-volée de Tonali libère l’Italie

L’Italie joue son avenir en Coupe du Monde ce soir. Absente des deux dernières éditions, la Squadra Azzurra reçoit l’Irlande du Nord en barrage dans un match couperet.

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Après une première période équilibrée mais terne, Tonali a ouvert le score d’une belle reprise au niveau de la demi-lune et permet à son équipe de prendre l’avantage (56e).