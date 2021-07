OM : Pablo Longoria annonce la couleur pour la suite du mercato

L’Olympique de Marseille affronte Villarreal ce samedi au Stade Vélodrome, pour son dernier match de préparation avant la reprise de la Ligue 1 le week-end prochain. Présent pour assister à cette rencontre, Pablo Longoria s’est exprimé sur la suite du mercato marseillais.

Si l’OM a déjà enregistré huit recrues (De La Fuente, Peres, Balerdi, Gerson, Guendouzi, Saliba, Under, Lopez), d’autres pourraient arriver d’ici la fin de la période des transferts : « le mercato est ouvert jusqu'au 31 août il faut être attentif. On a toujours dit qu'il faut encore d'autres joueurs. On a dit qu'on veut deux joueurs par poste et le mercato est ouvert jusqu'au dernier moment », a déclaré le président olympien au micro de Canal +.