Nouvelles révélations sur la mort de Diego Maradona

Près de six ans après la mort de Diego Maradona, le procès des professionnels de santé chargés de son suivi médical connaît un tournant majeur en Argentine rapporte le Corriere dello Sport. Lors de son réquisitoire, le procureur Patricio Ferrari a vivement dénoncé les conditions dans lesquelles l’ancienne légende du football avait été prise en charge avant son décès, survenu le 25 novembre 2020. Selon l’accusation, Maradona aurait été victime de graves négligences médicales lors de son hospitalisation à domicile, dans une maison située à Tigre, près de Buenos Aires. « Le 11 novembre 2020, Maradona était une bombe à retardement. Ils se sont débarrassés de lui et l’ont emmené dans cette maison où, quatorze jours plus tard, il est décédé », a déclaré le magistrat. Ce dernier a notamment dénoncé l’absence de matériel médical indispensable : « Il n’y avait ni gants, ni compresses, ni perfusion, ni trousse de premiers secours, ni défibrillateur, ni ambulance. » Qualifiant les personnes chargées de sa prise en charge de « bande d’amateurs », Ferrari estime que les accusés connaissaient parfaitement la fragilité de l’ancien international argentin, mais n’ont pas mis en place les soins nécessaires pour le protéger.

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Au terme de plus de 40 audiences et 103 témoignages, le procureur a requis douze ans de prison contre Leopoldo Luque, le neurochirurgien qui supervisait le suivi médical de Maradona et qu’il considère comme le principal responsable de cette organisation défaillante. Huit ans de prison ont également été demandés contre la psychiatre Agustina Cosachov et la coordinatrice médicale Nancy Forlini, cinq ans contre le psychologue Carlos Diaz, ainsi que quatre ans contre l’infirmier Ricardo Almiron et son supérieur Mariano Perroni. En revanche, Ferrari a demandé l’acquittement du médecin Pedro Di Spagna, estimant qu’il avait rempli ses obligations sans disposer d’un véritable pouvoir de décision sur les conditions d’hospitalisation. Les sept professionnels de santé étaient poursuivis dans le cadre de l’enquête sur la mort du champion du monde 1986, décédé quelques jours après une opération destinée à retirer un hématome à la tête. Les réquisitions du procureur ne constituent toutefois pas un verdict, et il appartient désormais à la justice argentine de déterminer les éventuelles responsabilités pénales de chacun.