Mathieu Valbuena chambre Bruno Genesio

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille dont il a porté le maillot entre 2006 et 2014, Mathieu Valbuena (41 ans) avait été particulièrement chahuté lors qu’il est revenu en France à l’Olympique Lyonnais, un club rival des Phocéens. Il aura joué entre 2015 et 2017 avec les Gones, sous les ordres d’un certain Bruno Genesio. Ce dernier qui a coaché l’Olympique Lyonnais entre janvier 2016 et l’été 2018 vient d’être nommé à la tête du club phocéen en vue de la saison prochaine.

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Mathieu Valbuena n’a donc pas hésité à le chambrer en mémoire du passé comme il l’a confié à L’Équipe : «je n’aurais jamais imaginé qu’il signe un jour à l’OM, lui, le Lyonnais. Il m’a tellement chambré quand je suis arrivé à Lyon que j’ai le droit à mon tour. Bruno connaît très bien la Ligue 1, j’ai adoré travailler avec lui, j’ai le souvenir de super causeries. Il va aussi apporter de la sérénité. C’est quelqu’un de très humble, de très simple, dans le bon sens, je suis persuadé qu’il a les compétences pour réussir.»