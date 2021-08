Quel visage pour le PSG face à l'ESTAC ?

La suite après cette publicité

Les yeux sont rivés sur le PSG depuis plusieurs semaines. Auteur d'un mercato estival XXL avec les arrivées de Wijnaldum, Ramos, Donnarumma et Hakimi, le club parisien vise les sommets hexagonaux cette saison. L'objectif des hommes de Mauricio Pochettino demeure limpide : ravir le titre de champion de France au LOSC. Première étape dans cette opération revanche, un déplacement au stade de l'Aube samedi pour y affronter l'ESTAC. A cette occasion, le technicien argentin ne disposera pas de toutes ses forces vives.

Ainsi, les internationaux brésiliens et argentins ayant disputé la Copa America manqueront à l'appel, tout comme les internationaux italiens sacrés lors de l'Euro 2020. Des absences prévues de longue date par le staff technique parisien, mais ce dernier doit également composer avec les absences de Gueye, Letellier, Ramos, Dagba, Bernat notamment. Tout sauf idéal avant d'aborder la rencontre de samedi face au promu troyen. Mais au PSG, pas le temps de gamberger. Il convient de marquer rapidement son territoire pour adresser un message fort à la concurrence. Présent en conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino a évidemment évoqué la complexité du moment pour façonner un onze de départ ambitieux.

Kylian Mbappé pourrait démarrer face à l'ESTAC

« C'est toujours difficile quand un joueur manque joue car cela affecte la dynamique. Malheureusement, mais c'est aussi bien, nous avons beaucoup d'internationaux qui ont lutté pour des trophées. Ce n'est pas facile mais nous sommes content d'avoir récupéré tout le monde aujourd'hui. On a vécu une année anormale avec le Covid et on savait que les joueurs avaient besoin de vacances et de repos avant d'affronter la saison qui nous attend. A partir de maintenant, tout le monde va commencer la préparation ensemble. Il va y avoir une mise en forme et la compétition, » lâche ainsi l'entraîneur francilien. Concrètement, la formation parisienne devrait ressembler peu ou prou à celle entrevue face au LOSC lors du Trophée des Champions (1-0).

Ainsi, on pourrait retrouver une défense à quatre avec de gauche à droite Diallo, Kimpembe, Kehrer et Hakimi. Face aux Dogues, Pochettino avait opté pour un milieu à trois suite aux multiples absences et le forfait de dernière minute d'Idrissa Gueye. La nouvelle recrue Georginio Wijnaldum pourrait intégrer un milieu à trois ou à quatre avec Danilo et Herrera selon les aspirations du coach argentin, et chiper la place à Dina-Ebimbe titularisé face au champion de France. Enfin en attaque, le PSG avait effectué l'ensemble de sa préparation avec le trio Icardi, Draxler, Kalimuendo. Pour cette première en championnat, Kylian Mbappé devrait être titularisé sur le front de l'attaque parisienne. Mauricio Pochettino s'est d'ailleurs montré plutôt catégorique sur le sujet. « Il est à la disposition de l'équipe. Il y a un pourcentage élevé de chances qu'il débute le match ». Les choses sérieuses démarrent samedi pour le Paris Saint-Germain. Gare au retard à l'allumage...