L’OL va blinder Rémy Descamps

Joueur de l’Olympique Lyonnais depuis 2024 et lié au club rhodanien jusqu’en 2027, Rémy Descamps est la doublure de Dominik Grief. Cela n’empêche pas l’ancien pensionnaire du Paris Saint-Germain et du FC Nantes de se sentir bien sur les bords du Rhône.

L’Équipe révèle en effet que le gardien français de 29 ans va prochainement signer une prolongation de contrat de deux ans. Dans quelques jours, Descamps sera donc lié aux Gones jusqu’en 2029.