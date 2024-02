Al-Hilal : Neymar aperçu a un tournoi de padel

Victime le 17 octobre dernier d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche lors d’un match entre la Seleçao et l’Uruguay en octobre dernier (0-2), le Brésilien de 32 ans avait été opéré dans la foulée et avait entamé sa rééducation au Brésil alors qu’il venait d’arriver à Al-Hilal, en Arabie saoudite, après son aventure au Paris Saint-Germain.

Mais ce mardi, Neymar est de retour en Arabie saoudite. Comme l’informe L’Équipe, le joueur de 32 ans a été aperçu au circuit Premier Padel, un tournoi qui regroupe les meilleurs joueurs de cette discipline. Toujours en convalescence, Neymar est forfait jusqu’au début de saison prochaine. «Nous pouvons attendre son retour pour les éliminatoires de la Coupe du monde en septembre prochain, je pense qu’il sera prêt à ce moment-là», avait expliqué le porte-parole du Brésil, Rodrigo Pavia.