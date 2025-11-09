Liga : porté par le triplé de Lewandowski, le FC Barcelone s’impose au Celta de Vigo

Après la victoire de Villarreal contre l’Espanyol et le nul du Real Madrid à Vallecano, le FC Barcelone n’avait pas le droit à l’erreur à Vigo, qui n’avait plus perdu depuis le 28 septembre dernier, pour le compte de la 12e journée de Liga. Pour cette rencontre, Hansi Flick relançait notamment Robert Lewandowski dans le XI de départ, aux côtés de Lamine Yamal et de Marcus Rashford. En face, Borja Iglesias était aligné à la pointe de l’attaque, lui qui n’avait plus marqué depuis un mois et demi en Liga.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Barcelone 28 12 +17 9 1 2 32 15 13 Celta Vigo 13 12 -3 2 7 3 15 18

Après dix minutes de jeu, Javier Alberola désigna le point de penalty après une main de Marcos Alonso dans sa surface. Un cadeau pour Lewandowski qui ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score et fêter de la plus belle des manières son retour dans le onze (10e, 0-1). Mais les Catalans ont été surpris dans la foulée sur un contre éclair de Vigo et l’égalisation de Carreira (11e, 1-1). Les deux équipes se sont rendus coup pour coup, et Barcelone a finalement repris l’avantage avec un bon centre de Rashford pour le doublé de Lewandowski (37e, 1-2). Une égalisation qui, une nouvelle fois, n’a pas déstabilisé le Celta, qui a su rebondir grâce à Borja Iglesias (43e, 2-2). Mais alors que les locaux pensaient avoir fait le plus dur, Lamine Yamal profitait d’une mauvaise intervention de Moriba pour envoyer une frappe en première intention du droit et redonner encore l’avantage aux Catalans (45e+4, 2-3).

Le Barça revient à trois points du Real

En seconde période, le FC Barcelone a pris les choses en main et a globalement dominé son sujet (1 seul tir pour le Celta). Lewandowski, quant à lui, était dans un grand soir, puisqu’il a signé un triplé après un super centre de Rashford déposé sur sa tête (73e, 2-4). Le Barça a ensuite passé une fin de match assez tranquille, mais a fini la rencontre à dix après l’exclusion de Frenkie de Jong (90e+4).

Le devoir est toute de même accompli pour le Barça, qui repasse à la deuxième place du classement de la Liga et qui revient à trois points du Real Madrid. Le Celta de Vigo chute pour la première fois depuis un mois et demi et reste dans le ventre mou, à la 13e position.