Bundesliga : la terrible descente aux enfers de Wolfsbourg, désormais aux portes de la relégation

En Allemagne, il y a deux types de clubs, les Traditionverein, les clubs traditionnels et les Plastikverein, les clubs "plastiques". Un terme utilisé pour désigner deux clubs qui contournent la règle du 50+1, le TSG Hoffenheim de Dietmar Hopp et le RB Leipzig détenu par Red Bull. Pour autant, deux autres clubs se situent un peu entre les deux de par le statut de leurs propriétaires. Ainsi, le Bayer Leverkusen, bien que fondé en 1904 a été créé par la société chimique et pharmaceutique Bayer. Le VfL Wolfsbourg est aussi un modèle de sport-washing puisqu’il appartient au constructeur automobile Volkswagen.

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Fondé en 1945 et amené en Bundesliga pour la première fois en 1997, Wolfsbourg n’y est pas monté pour y faire de la figuration. Obtenant 9 participations européennes sur cette période, Wolfsbourg a remporté la Bundesliga 2009 et la Coupe d’Allemagne 2015 tout en s’offrant de jolis parcours européens. Quart de finaliste de la Ligue des Champions 2016 (défaite 3-2 au cumulé contre le Real Madrid), le club de la Basse-Saxe a fait de même en Ligue Europa en 2010 (défaite 3-1 au cumulé contre Fulham) et 2015 (défaite 6-3 au cumulé contre Naples). De belles références pour Wolfsbourg qui était encore en Ligue des Champions lors de la saison 2021/2022. Néanmoins, les Loups dansent désormais plutôt avec la zone rouge.

L’échec Paul Simonis

Pourtant onzième sans trop trembler l’an dernier, Wolfsbourg était plutôt amené à jouer le milieu de tableau et si possible un peu plus. Le nouvel entraîneur Paul Simonis qui sortait d’une expérience positive avec Go Ahead Eagles devait faire progresser une formation qui voulait se battre pour l’Europe. Cependant, le mercato a eu du mal à se matérialiser avec les arrivées de Vini Souza (Sheffield United), Mohamed Amoura (Union Saint-Gilloise) et Denis Vavro (Copenhague) pour un peu plus de 30 millions d’euros ainsi que des prêts avec option d’achat de Saël Kumbedi (Olympique Lyonnais), Jesper Lindstrøm (Naples) et Adam Daghim (Red Bull Salzbourg). Le milieu danois Christian Eriksen signait aussi librement en provenance de Manchester United. Du matériel pour briller pour Wolfsbourg, mais le mariage n’a jamais vraiment eu lieu.

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Malgré une belle victoire inaugurale contre Heidenheim (3-1), Wolfsbourg a ensuite enchaîné trois nuls et sept défaites en onze matches qui l’ont fait dégringoler au classement. Le moment choisi par les dirigeants pour remercier Paul Simonis après avoir longuement tenté le pari en vain. «Au football, ce sont les résultats et les points qui comptent en fin de compte, et les événements de ces dernières semaines ne se sont pas déroulés comme nous l’espérions. Après des discussions approfondies avec le conseil de surveillance, nous sommes arrivés à la conclusion qu’un changement s’impose pour assurer la stabilité et le succès sur le terrain. Nous sommes tous responsables de la situation actuelle : la direction sportive, le staff technique, les joueurs et l’ensemble du club», confiait le directeur général des sports Peter Christiansen le 9 novembre dernier. Situé à un point du barragiste St. Pauli après 10 journées, Wolfsbourg voulait rebondir avec Daniel Bauer comme intérimaire. Cela ne s’est pas arrangé.

Un intérim raté, un ancien en renfort

Malgré deux victoires en décembre, le bilan n’était pas forcément meilleur. Quatorzième au moment de la trêve hivernale, Wolfsbourg comptait trois points d’avance sur le barragiste St. Pauli et s’est pris une sacrée claque pour débuter 2026. Défiant le Bayern Munich, les Loups ont été massacrés par le Bayern Munich (8-1). Une sacrée claque qui a mis un peu plus en évidence, les problèmes défensifs et ont poussé le club à investir sur le mercato. Le défenseur ghanéen Jonas Adjetey est arrivé de Bâle, le Brésilien Cleiton est venu libre de Flamengo alors que Jeanuël Belocian a été prêté par le Bayer Leverkusen. Trois défenseurs qui devaient changer le visage de l’équipe. Déjà au club, Saël Kumbedi a été acheté définitivement tandis que l’attaquant japonais Kento Shiogai est arrivé du NEC Nimègue. Déboursant encore quasiment 30 millions d’euros, Wolfsbourg voulait avoir ses chances pour se replacer en milieu de tableau.

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Mais le début d’année 2026 n’a pas été escompté avec une seule victoire en dix matches dont sept défaites qui ont conduit au départ de Daniel Bauer. Il faut dire que la crise était totale à l’image des propos de Yannick Gerhardt début mars : «le club ne se porte pas bien actuellement et n’est pas en bonne santé. L’écart entre les attentes et la réalité est bien trop important.» Daniel Bauer lui avait emboîté le pas : «le fait est que nous devons changer de nombreuses structures. L’ambiance et la culture au sein du club ne sont pas dignes de la Bundesliga. Nous devons insuffler un nouvel état d’esprit à toute la structure.» Une semaine plus tard, les dirigeants le remplaçaient par Dieter Hecking qui avait offert l’une des deux meilleures pages de l’histoire du club entre 2013 et 2016. Venu pour être le sauveur, le coach de 62 ans était conscient de la difficulté de la tâche : «revenir au VfL Wolfsburg est très important pour moi. J’y ai vécu une période intense et couronnée de succès et je connais la qualité et l’énergie qui animent ce club. Il est maintenant essentiel de se concentrer pleinement sur les prochains objectifs et d’unir nos forces pour nous maintenir en Bundesliga.»

L’espoir des barrages

Alors dégringolé au 17e rang à quatre points de St. Pauli et Mayence le barragiste et le premier non relégable, Wolfsbourg était alors dos au mur. D’autant que la situation financière du groupe automobile Volkswagen n’est pas au beau fixe et le déficit structurel de la formation allemande inquiète. Mais Dieter Hecking a remis un peu de calme. Misant sur un 3-5-2 compact et comptant sur le rôle offensif de ses pistons, il a permis à Wolfsbourg de garder un espoir de maintien. Ainsi, à 3 journées de la fin, les Loups sont toujours relégables à la 17e place. Situé à un point du barragiste St. Pauli, le club de Basse-Saxe peut espérer son maintien par cette voie. En revanche, le maintien direct s’annonce plus difficile, car Hambourg qui est quinzième pointe à six longueurs. Disposant toujours de la pire défense de la Ligue (66 buts concédés autant qu’Heidenheim la lanterne rouge), Wolfsbourg s’en sort néanmoins offensivement avec 41 buts inscrits ce qui en fait la dixième attaque du championnat.

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Dans ce marasme, certains joueurs ont su limiter la casse comme la révélation Dzenan Pejcinovic (7 buts inscrits). Pas toujours régulier, Mohamed Amoura reste utile (8 buts et 4 passes décisives), de même que Patrick Wimmer (4 buts et 3 passes décisives). Enfin, Christian Eriksen montre qu’il en a encore sous le pied à 34 ans avec 3 buts et 7 passes décisives. Si quelques individualités s’en sortent, le climat reste compliqué avec certains joueurs pressentis sur le départ. Patrick Wimmer a été annoncé du côté du Borussia Dortmund, alors que Stuttgart a été annoncé comme un prétendant pour Mohamed Amoura. Enfin des joueurs comme Jonas Wind, Yannick Gerhardt et Kevin Paredes seront en fin de contrat à l’issue de la saison. De quoi pousser Dieter Hecking hors de ses gonds après le dernier match contre le Borussia Mönchengladbach (0-0) : «ce qui me dérange un peu – et je tiens à le mentionner brièvement, car je viens de l’entendre – c’est que, dans le contexte actuel, après un tel match, il est inapproprié de poser des questions sur l’avenir de nos joueurs. Je ne pense pas qu’il soit bon pour eux d’être constamment confrontés à ce genre de sujets.»

Les prochaines semaines seront décisives pour Wolfsbourg qui se déplace aujourd’hui à Fribourg avant de recevoir le Bayern Munich le samedi 9 mai. Enfin, le 16 mai, un déplacement du côté de Sankt Pauli qui devrait sceller l’avenir en Bundesliga d’une des deux équipes aura une odeur de soufre. Loin d’Hambourg le premier non relégable, Wolfsbourg semble se destiner à devoir passer par la case barrage pour rester dans l’élite allemande. Cela sera contre celui qui terminera troisième de 2. Bundesliga parmi Paderborn (2e, 58 points), Hanovre (3e, 57 points) et Elversberg (4e, 56 points). En Bundesliga depuis 1997, Wolfsbourg a toutefois dû passer par les barrages à deux reprises en 2017 et 2018. Prenant le meilleur sur l’Eintracht Brunswick (1-0 et 1-0) ainsi que l’Holstein Kiel (3-1 et 1-0), Wolfsbourg s’en était sorti, mais dans les deux cas les Loups n’avaient pas connu autant de difficulté au cours de la saison. Les Blancs et Verts espèrent connaître ce genre de scénario et de ne pas tomber en deuxième division pour la première fois au 21e siècle.