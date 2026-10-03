Portugal : Jorge Jesus ne ferme pas la porte à un retour de Cristiano Ronaldo !

Le chapitre II de la vie du Portugal sans Cristiano Ronaldo s’écrira dimanche soir, face à la Norvège en Ligue des Nations. Trois jours après la victoire convaincante des hommes de Jorge Jesus sur le terrain du Danemark (2-4), toujours sans le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao (146). Après être resté sur le banc lors des 90 minutes en Norvège et déçu de ne pas être titulaire contre le Danemark, la star de 41 ans avait annoncé son départ sur ses réseaux sociaux, affirmant de « dire la vérité » sur les coulisses de cette affaire dans un futur proche.

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Une histoire invraisemblable qui divise la planète foot, entre ceux qui estiment que Cristiano Ronaldo mérite davantage de respect et ceux qui pensent que l’heure était venue pour l’ancien Ballon d’Or de laisser place à la nouvelle génération. Avant le match de jeudi, Jorge Jesus avait promis d’attendre le dernier match de cette pause internationale pour évoquer toute la situation autour de l’ancien Madrilène. « On parlera de ce thème sans l’esquiver », avait-il indiqué à la télévision portugaise. Ce qui n’avait pas empêché la presse lusitanienne de le questionner à nouveau, en après-match… et d’en remettre une couche, ce samedi, en conférence de presse.

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« Cristiano Ronaldo est un symbole du Portugal »

« Êtes-vous prêt à vous réconcilier avec Cristiano Ronaldo ? Il faut se concentrer sur la sélection nationale, sur le match contre la Norvège, sur ce que nous devons bien faire, en harmonie avec notre peuple. Mais cela ne m’empêche pas de penser à lui. C’est un symbole de la sélection portugaise, c’est un symbole du Portugal que cela soit bien clair. Après le match, nous aurons le temps d’en parler, a indiqué l’ancien entraîneur d’Al-Nassr, avant d’être interrogé sur l’accueil du public du Dragão, malgré le contexte. L’affection que je recherche n’est rien d’autre que le symbole de l’équipe nationale. Cette affection s’adresse à l’équipe, pas particulièrement à moi. Je suis le sélectionneur d’une équipe et j’en fais partie… »

Déjà capitaine et passeur décisif lors du précédent match, Bruno Fernandes a donné son point de vue autour de ce drama. Tout comme son entraîneur, le milieu de Manchester United en a profité pour rendre hommage à CR7. « J’ai parlé avec Cristiano Ronaldo et je lui ai dit qu’il est et restera toujours la plus grande icône de notre équipe nationale et de notre pays. Notre équipe nationale est unie, pas divisée. Les questions doivent être résolues en interne et se conclure bien pour les deux parties. » En attendant, le Portugal va tenter de continuer son sans-faute dans cette Ligue des Nations… toujours sans Ronaldo.