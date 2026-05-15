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Red Star : les débuts prometteurs du coach Jonathan Bru

Par Jordan Pardon
1 min.
joNATHAN BRU @Maxppp

Si l’équipe fanion du Red Star a loupé sa montée en Ligue 1, la réserve du club audonien reste, elle, sur deux montées consécutives (R1, puis N3). Derrière cette réussite, impossible de ne pas évoquer l’influence de Jonathan Bru, dont le nom parlera sans doute aux irrésistibles fans du Stade Rennais. Âgé de 41 ans et passé par l’INF Clairefontaine et le SRFC en formation, le Franco-Mauricien est aujourd’hui à la tête de l’équipe réserve du Red Star. Nommé en 2020 après avoir passé ses diplômes d’entraîneur au sortir de sa carrière de joueur, achevée en 2017, le natif de Neuilly-sur-Seine a rapidement su imposer sa patte.

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Reconnu pour sa capacité à intégrer des jeunes du centre de formation et à les faire transiter vers le groupe pro, l’ancien international mauricien (20 sélections) a mené la réserve du club à la première accession de son histoire en National 3 la semaine passée. Selon nos informations, son travail suscite de l’intérêt à l’échelon du dessus, puisque plusieurs formations de N3 et de N2 suivent son profil en vue de la saison prochaine.

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