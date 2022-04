OL : Tony Parker répond à une éventuelle succession de Jean-Michel Aulas

Interrogé sur BFM Business, le quadruple champion NBA, Tony Parker, a évoqué la possibilité de prendre, un jour, la suite de Jean-Michel Aulas à la tête de l'Olympique Lyonnais, pointant actuellement à la huitième place de Ligue 1. Président de l'Asvel, dont OL Groupe est actionnaire, l'ancien meneur des San Antonio Spurs a cependant tenu à rejeter l'idée, pour l'instant...

«Lui succéder? Pour l'instant non. Jean-Michel est un ami de longue date, on est dans la même famille parce que OL Groupe a investi dans mes deux clubs de basket : Asvel masculin et Asvel féminin. Mais Jean-Michel est le président, il compte rester très longtemps. Moi je suis là pour apprendre et j'ai de la chance d'avoir quelqu'un comme lui pour apprendre le business. Je pense que c'est le président qui a le plus réussi ces 30 dernières années. Ce qu'il a réussi à construire à Lyon, c'est très fort», a ainsi expliqué Parker ce jeudi.