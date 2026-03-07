Nantes : en pleine crise, Ahmed Kantari écarte Tylel Tati et 4 autres joueurs !

Le foot va vite, et Tylel Tati est en train de l’apprendre à ses dépens. Cité cet hiver à Chelsea qui avait même formulé une offre de 30 millions d’euros à Nantes, le défenseur de 18 ans est finalement resté dans son club formateur. Les dirigeants des Canaris n’avaient pas l’intention de se séparer de l’un de leurs meilleurs éléments, alors que le FCN croupit à une terrible 17e place en L1.

Le journal L’Équipe indiquait que Nantes attendait au moins 50 millions d’euros pour laisser partir son joueur l’été prochain, mais vu les temps qui courent, on peut penser qu’une offre inférieure les fera réfléchir. Depuis la défaite de Nantes face à Nice (1-4, le 25 janvier), Tati n’a plus joué la moindre minute sous les ordres d’Ahmed Kantari, qui privilégie désormais un trio Awaziem - Ali Youssef - Cozza.

Kantari joue son va-tout

Le déclassement de Tati a même connu un nouvel acte ce week-end, puisque le joueur formé au club a tout simplement été écarté du groupe pour la réception d’Angers, cet après-midi (17h00). Tati n’est d’ailleurs pas le seul à faire les frais de ce chamboulement, Ahmed Kantari ayant fait le choix d’écarter quatre autres éléments, dont Ibrahima Sissoko, arrivé de Bochum cet hiver et appelé à devenir l’un des patrons de l’équipe.

Comme le rapporte Ouest-France, le milieu malien de 28 ans paye son entrée à Lille et son implication sur le but de la défaite dans le temps additionnel (0-1). Herba Guirassy, intéressant la saison passée, est aussi écarté du groupe, encore une fois, au même titre qu’Amady Camara, arrivé l’été dernier de Sturm Graz. Abakar Sylla, prêté cet hiver par Strasbourg qui l’avait acheté 20 M€ en 2023 à Bruges (achat record pour le Racing), reste aussi en dehors du groupe. Kantari joue son va-tout et espère que ses choix provoqueront un électrochoc dans le vestiaire. Réponse aux alentours de 19h00.