Premier League : Trent Alexander-Arnold veut plus de diversité

Le mouvement BlackLivesMatter ne cesse de prendre de l'épaisseur depuis la mort de l'Américain George Floyd à Minneapolis. Une bonne nouvelle car cela permet de mettre en lumière certains problèmes sociétaux liés au racisme et à la discrimination mais aussi certains soucis de représentativité. Le football est certes un vrai modèle en ce genre mais pas forcément au niveau des dirigeants et des coachs. Des cas comme Darren Moore ou Graham Potter en Premier League sont assez rare et Trent Alexander-Arnold n'a pas manqué de l'évoquer pour Sky Sports.

«C'est important de voir des managers et des dirigeants de couleur dans le football anglais, salue tout de même le latéral de Liverpool en pensant aux divisions inférieures. Cela montre qu'il y a du mieux, mais il reste encore beaucoup à faire. J'espère qu'il y aura de plus en plus d'opportunités, c'est le plus important. C'est là que le changement se joue: qu'il y en ait un ou deux, ce n'est pas assez, il faut que plus de coachs, managers, dirigeants aient la possibilité de faire ce qu'ils veulent faire» a souligné le latéral gauche de Liverpool.