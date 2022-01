Atalanta : le Real Madrid s'intéresse à Merih Demiral

Après les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane l'été dernier, le Real Madrid a l'intention de renforcer sa défense pour la saison prochaine et avait coché le nom d'Antonio Rüdiger, est en fin de contrat à Chelsea l'été prochain. Mais la piste de l'international allemand semble se refroidir et le club merengue aurait maintenant une autre cible en tête.

Selon les informations du média turc Fanatik, affirme que Carlo Ancelotti, le manager du Real, a demandé à ses responsables d'observer de près Merih Demiral, pour la saison prochaine. Plusieurs équipes seraient intéressées par le défenseur central, comme Chelsea, Naples et Newcastle, mais le Real Madrid aurait pris les devants. Acheté par la Juventus en 2019 pour cinq saisons, le joueur de 23 ans, en manque de temps de jeu, était parti à l'Atalanta Bergame sous la forme d'un prêt, assorti d'une option d'achat fixé à environ 30 millions d'euros.