Serie A : Andrea Belotti sauve la Roma d’une défaite, l’Atalanta vient à bout de Sassuolo

Suite de la 1ère journée de Serie A ce dimanche soir. Avant la rentrée de la Juventus ce soir, deux autres rencontres avaient lieu en Italie avec notamment le déplacement de la Salernitana au Stadio Olimpico de Rome pour y défier l’AS Roma. Les joueurs de José Mourinho n’ont pas perdu de temps puisqu’ils ont ouvert le score une première fois grâce à Andrea Belotti (9e) mais son but a été annulé par le VAR, avant que sa seconde réalisation soit licite (17e). Mais quelques minutes avant la pause, Antonio Candreva est venu égaliser pour les visiteurs du soir (37e). L’Italien s’est même offert un doublé par la suite pour permettre à Salerne de prendre les devants (49e). Mais c’était sans compter sur le Gallo Belotti qui a égalisé pour accrocher le nul pour les Giallorossi (2-2).

Dans l’autre rencontre de ce petit multiplex, l’Atalanta se déplaçait au Mapei Stadium, en Emilie-Romagne pour affronter une équipe de Sassuolo bien renforcée durant le mercato. Après une première mi-temps au score vierge, les Bergamasques ont continué de pousser et dominé leurs adversaires mais. L en ayant des difficultés à faire trembler les filets. L’entrée de la nouvelle recrue estivale Charles De Ketelaere a sauvé la Dea, le Belge a été l’auteur du but libérateur (84e), avant d’être imité par Nadir Zortea (90e+3) pour sceller la victoire (0-2). Le weekend prochain, la Roma se rendra à Vérone, la Salernitana accueillera l’Udinese, tandis que Sassuolo fera escale à Naples et l’Atalanta défiera Frosinone.