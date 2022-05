Antonio Rüdiger confirme son départ de Chelsea

Son départ n’était plus un mystère. Mais Antonio Rüdiger a pris sa plume pour confirmer officiellement qu’il quittait Chelsea après cinq saisons passées à Stamford Bridge.

« Je n'aime pas les adieux. Mais je vais essayer de rendre celui-ci spécial, du fond du cœur. En fait, je dois vous raconter une histoire avant de vous raconter une histoire. C'est mon côté africain. Nous devons prendre notre temps », a-t-il écrit dans une longue lettre publiée sur son site officiel et dans laquelle un hommage est rendu à N’Golo Kanté. Sauf surprise, il faut désormais attendre le communiqué du Real Madrid, club où va s’engager l’Allemand.

I don’t like goodbyes. But I will try to make this one special, from the heart.



My piece with @PlayersTribune @TPTFootball. #AlwaysBelieve #Hustle

