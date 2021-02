Toute l'Italie crie au scandale arbitral après Atalanta-Real Madrid, la folle idée de l'UEFA pour la finale de la C1

La suite après cette publicité

L'Italie crie au scandale après Atalanta-Real

«La Dea volée !» Voilà le titre de la première page de Tuttosport ce jeudi matin en Italie. L'expulsion après 17 minutes du milieu de terrain de l'Atalanta, Remo Freuler, pour une faute sur Ferland Mendy, ne passe absolument pas de l'autre côté des Alpes. Surtout que cette sanction a permis au Real Madrid de venir s'imposer 1-0 sur la pelouse de Bergame et ainsi prendre une option sur la qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions. La Gazzetta dello Sport est aussi «rouge de colère» ce matin. L'arbitre et la VAR ont fait «un cadeau au Real» pour le média. Le Corriere dello Sport aussi est furieux, surtout après les penalties refusés la semaine dernière la Juventus et mardi soir à la Lazio. Le média se fait aussi l'écho des déclarations de Gian Piero Gasperini après la rencontre : «certains arbitres devraient faire un autre métier», a-t-il lâché sous le coup de la colère.

Une finale de la LDC à New York ?

Vous êtes sans doute au courant de la prochaine réforme de la Ligue des champions que l'UEFA tente de faire adopter pour 2024. Une refonte qui va voir se terminer la phase de groupes telle que nous la connaissons aujourd'hui pour une sorte de "championnat" à 36 clubs puis une phase à élimination directe comme c'est le cas cette saison. Mais connaissez-vous la dernière idée de l'instance européenne ? Selon The Sun, l'UEFA et son président Alexander Céferin auraient dans l'idée de délocaliser une finale de la Champions League, après 2024 et la réforme, à... New York ! Oui, oui, aux États-Unis pour une finale de Coupe d'Europe. Non, la page que vous lisez n'a pas besoin d'être actualisée à cause d'un bug. Vous avez bien lu. Depuis son élection en 2016, Céferin a cette idée en tête. Et il compte bien sur cette réforme pour la mettre en œuvre.

«Le Barça vit de Messi»

Le FC Barcelone serait-il ce matin 3e de la Liga à seulement 5 points de l'Atlético de Madrid (qui compte encore un match en retard) sans Lionel Messi ? Pour une majorité de quotidiens espagnols, comme El Pais, la réponse est sans doute non. Encore auteur d'un doublé hier lors d'un match en retard contre Elche (3-0), l'Argentin fait dire au média que «le Barça vit de lui» et qu'il lui a évité une nouvelle déconvenue. C'est le sens aussi du titre de l'Esportiu du jour. Pour le quotidien, La Pulga «a évité la crise» à Barcelone. Enfin, selon Sport, «Messi a tiré le Barça d'un mauvais pas» hier. Après 24 journées en Espagne, les Blaugranas peuvent encore rêver du titre.