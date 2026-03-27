Mbaye Niang a regretté de signer à Bordeaux

Son passage n’aura pas marqué les esprits au contraire. Lors de la saison 2021/2022, alors sans club, Mbaye Niang signe à Bordeaux à la fin du mois de septembre. L’international sénégalais devait apporter son expérience à une équipe dans le dur et qui semblait se diriger vers une lutte pour le maintien. Mais son aventure a tourné au fiasco. S’il a planté 7 buts en 23 matches, il n’a pas su sauver son équipe de la relégation.

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Et il a même été écarté pour les deux dernières journées après quelques problèmes de comportement. Dans un entretien accordé à BeIN Sports, il a expliqué que le seul regret de sa carrière a été de signer à Bordeaux. « Si j’ai déjà regretté un transfert ou un choix de club ? Oui. Bordeaux. Je savais qu’ils allaient avoir cette fin-là, mais j’ai cru pouvoir aider, et finalement, à la fin, ça ne s’est pas passé comme je le souhaitais ».