Mercato : Antero Henrique négocie avec Cristiano Ronaldo !

Désormais, Cristiano Ronaldo va pouvoir réfléchir à son avenir. Alors que le doute subsiste encore sur son futur au sein de la sélection portugaise, le célèbre numéro 7 doit se trouver un nouveau club. Parti de Manchester United avec fracas, le Lusitanien ne manque pas de propositions. Des offres exotiques surtout, car, pour le moment, aucun grand d’Europe ne semble prêt à l’accueillir.

Le Paris Saint-Germain a, par la voix de Nasser Al-Khelaïfi, déjà fait savoir qu’il ne bougera pas pour enrôler CR7. « Avec les trois joueurs que nous avons devant (Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, ndlr), c’est très difficile (de le recruter). Je lui souhaite le meilleur. Il est fantastique et il reste un joueur incroyable. » En revanche, les dirigeants saoudiens poussent fort pour le convaincre. Pour rappel, Al-Nassr lui a proposé un contrat de deux ans et demi rémunéré à hauteur de 200 M€ annuels.

Une bataille Qatar vs Arabie Saoudite ?

Aucun accord n’a été trouvé, mais le président de la fédération saoudienne de football, Yasser Al-Misehal, a fait un bel appel du pied à CR7 dans les colonnes de Marca. « Je vais être très honnête. En tant que fédération, nous ne pouvons pas nous immiscer entre un club saoudien et un joueur. Mais oui, nous aimerions avoir ce joueur dans notre Ligue. Nous voulons surprendre en ayant le plus de top joueur que n’importe qui dans le monde. En tant que fédération, nous serions plus qu'heureux. Donc, oui, nous aimerions le ramener ici. (…) Oui, c'est une possibilité. Nous attirons des stars et je pense que c'est une possibilité, mais je n'en suis pas sûr. Vous, les médias, avez les sources. Je vais suivre vos informations (rires) », a-t-il déclaré, avant de revenir sur cette fameuse offre de 200 M€ annuels.

« Chaque club doit respecter ses engagements financiers envers la Ligue. Je ne pense pas qu'Al Nassr, si c'est ce club, mettrait un chiffre sur la table avant de justifier cette dépense. » En attendant, Record nous apprend que le voisin qatari est également très chaud à l’idée de recruter Ronaldo ! Le quotidien portugais affirme d’ailleurs que le joueur est en train d’étudier toutes ses options avec un certain Antero Henrique, qui n’est autre que le directeur sportif de la Ligue du Qatar ! Et les Qataris auraient toutes leurs chances puisque Record précise que le deal avec Al Nassr serait conduit par Jorge Mendes, agent avec lequel CR7 n’entretiendrait plus de bonnes relations. Affaire à suivre.