OL - RC Lens : les compositions officielles

La 12e journée de Ligue 1 offre un joli duel entre l'Olympique Lyonnais et le RC Lens. A domicile, les Gones optent pour un 4-2-3-1 classique avec Anthony Lopes dans les cages. Devant lui, Léo Dubois, Jérôme Boateng, Jason Denayer et Emerson Palmieri forment la défense. Maxence Caqueret et Bruno Guimaraes forment le double pivot. Seul en pointe, Lucas Paqueta est soutenu par Xherdan Shaqiri, Houssem Aouar et Karl Toko Ekambi.

La suite après cette publicité

De son côté, le RC Lens poursuit dans son traditionnel 3-4-1-2 avec Jean-Louis Leca comme dernier rempart. Devant lui, Jonathan Gradit, Kevin Danson et Facundo Medina forment la charnière. Les rôles de pistons sont assurés par Jonathan Clauss et Przemysław Frankowski tandis que Cheick Doucouré et Seko Fofana assurent le double pivot. Florian Sotoca et Arnaud Kalimuendo le duo d'attaque est soutenu par Wesley Saïd.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Boateng, Denayer, Emerson - Caqueret, Guimaraes - Shaqiri, Aouar, Toko Ekambi - Paqueta

RC Lens : Leca - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Frankowski - Saïd - Sotoca, Kalimuendo

Pour le match de l'Olympique lyonnais, créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui et misez 150€ pour tenter de remporter 1 035€ grâce à la victoire 2-1 de l'OL cotée à 6,90. (cotes soumises à variation)