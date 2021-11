AS Rome : pour Francesco Totti, José Mourinho est l’homme de la situation

Arrivé cet été à l’AS Rome, José Mourinho vit sa première période compliquée sur le banc des Giallorossi. Depuis la dernière trêve internationale, les Romains n’ont remporté qu’une seule rencontre face à Cagliari (2-1). Sinon, ils restent sur deux matches nuls et quatre défaites, dont une humiliation en Ligue Europa contre Bodø/Glimt (6-1). Mais pour Francesco Totti, le Portugais reste l’homme de la situation.

« Si nous sommes ici à critiquer Mourinho aussi, en disant qu'il est le problème de la Roma, je pense que nous avons tout faux », a-t-il déclaré, rapporte Sky Sport Italia. « Il a gagné plus que tout les entraîneurs de Serie A réunis, donc nous devons continuer à nous concentrer sur lui car c'est un motivateur et il sait comment gérer le groupe et ce qu'il faut faire. Je parie sur lui et je pense que le club et les fans devraient le soutenir aussi. »