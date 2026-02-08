OGC Nice - AS Monaco : les compositions officielles

Ce dimanche, c’est la 21e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un derby entre l’OGC Nice et l’AS Monaco. À domicile, les Aiglons s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Maxime Dupé qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jonathan Clauss, Kojo Peprah Oppong, Dante Bonfim et Ali Abdi. Charles Vanhoutte et Morgan Sanson composent l’entrejeu avec Gabin Bernardeau un cran plus haut. En pointe, Elye Wahi est épaulé par Tom Louchet et Sofiane Diop.

De leur côté, les Asémistes s’articulent dans un 3-4-3 avec Philipp Köhn dans les cages derrière Jordan Teze, Denis Zakaria et Thilo Kehrer. Le milieu de terrain est assuré par Aladji Bamba et Lamine Camara avec Krépin Diatta et Simon Adingra comme pistons. Devant, Folarin Balogun est soutenu par Maghnés Akliouche et Aleksandr Golovin.

Les compositions

OGC Nice : Dupé - Clauss, Peprah Oppong, Dante, Abdi - Vanhoutte, Sanson - Louchet, Bernardeau, Diop - Wahi

AS Monaco : Köhn - Teze, Zakaria, Kehrer - Diatta, Bamba, Camara, Adingra - Akliouche, Balogun, Golovin