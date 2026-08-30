Le FC Barcelone va recruter Gabriel Jesus !

« En tant que numéro 9, il (Raphinha, NDLR) initie le pressing. Il le fait très bien. C’est l’un de nos leaders, il sait parfaitement quand se lancer et tout le monde suit son exemple. Il est très efficace devant le but. Ce n’est pas un problème pour lui ». Tels étaient les propos d’Hansi Flick en conférence de presse plus tôt ce dimanche, confirmant qu’il a totalement confiance en Raphinha pour occuper le poste de numéro 9. Il a aussi confirmé que le jeune Hamza Abdelkarim aurait du temps de jeu à ce spote.

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Mais on le sait, et il l’avait déjà confirmé à plusieurs reprises plus tôt cet été, l’entraîneur allemand souhaitait un numéro 9 pour remplacer Robert Lewandowski mais aussi Ferran Torres. Et ce, alors que certains médias catalans affirmaient que pour les dirigeants du Barça, c’était Julián Álvarez ou rien. Mais les décideurs catalans ont visiblement changé d’avis, puisque Mundo Deportivo et Fabrizio Romano viennent de dévoiler une petite bombe.

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Le Barça a enfin choisi son 9

Effectivement, le FC Barcelone va s’offrir Gabriel Jesus, l’attaquant brésilien d’Arsenal. Un accord a été trouvé avec les Gunners pour un transfert autour des 10 millions d’euros. Il est le joueur choisi pour couvrir le vide laissé par le départ de Robert Lewandowski, et est donc l’alternative finale à Julián Álvarez. Son contrat à Arsenal expire en 2027, et il n’est pas essentiel aux yeux de Mikel Arteta, ce qui explique le prix relativement peu élevé.

Le Barça s’est aussi renseigné sur l’état de son genou après ses blessures récentes, et a été rassuré par les retours qui lui ont été faits. De son côté, le joueur rêvait de rejoindre le club catalan et a poussé pour que le transfert se fasse. La saison dernière, l’ancien de Palmeiras a inscrit 3 buts en 14 rencontres de championnat, et la concurrence à Arsenal l’a poussé à se chercher un nouveau point de chute cet été, lui qui a aussi été annoncé du côté de Naples. Une opération éclair !