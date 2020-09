Journal du Mercato : l'OL passe enfin à l'action, Monaco dégraisse à tout va

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On démarre ce JT du Mercato en France, où Montpellier pourrait perdre Gaétan Laborde (26 ans). Auteur d'une excellente saison, l'an passé, l'ancien bordelais ferait l'objet de convoitises outre-Manche. France Football révèle aujourd'hui que West Ham préparerait une offre pour l'attaquant du MHSC.

Du côté du Forez, Leicester City ne compte pas lâcher Wesley Fofana (19 ans). Courtisé par le Milan AC, West Ham et les Foxes, le défenseur stéphanois est pour le moment, toujours chez les Verts. Néanmoins, L'Équipe révèle ce matin que le champion d'Angleterre 2015-16 aurait formulé une quatrième offre de 35 M€ + 5M€ de bonus, pour le natif de Marseille. Le Progrès ajoute, cet après-midi, que l'ASSE serait tombée d'accord avec Leicester. Selon Telefoot, les Verts auraient ciblé Bafodé Diakité (19 ans, Toulouse) et Pape Cissé (25 ans) pour le remplacer.

L'OL lance son sprint final

On reste en Ligue 1 pour notre premier focus du jour sur l'Olympique Lyonnais, décidément très actif dans ces derniers jours de mercato. Alors que certains cadres pourraient quitter le club, à l'image d'Houssem Aouar (22 ans) qui fait l'objet d'une offre de 38 M€ de la part d'Arsenal ou encore de Memphis Depay (26 ans) sur les tablettes du FC Barcelone, le board lyonnais aurait décidé de prendre le taureau par les cornes, ces dernières heures.

Notamment dans le dossier Lucas Paquetá (23 ans). Selon Sky Sport Italia, l'OL aurait trouvé un accord avec l'AC Milan pour le transfert du milieu offensif brésilien. Une transaction qui tournerait autour de 20 M€ et un contrat de 5 ans attendrait l'ancien joueur de Flamengo, dans le Rhône. Autre milieu offensif qui devrait débarquer en terre lyonnaise, Facundo Pellistri (18 ans). L'OL aurait bouclé l'arrivée du virevoltant ailier uruguayen, en provenance du club de Peñarol. Un transfert évalué à 5 M€ + 2 M€ de bonus, pour un joueur qui était suivi par les deux clubs de Manchester ainsi que par la Juventus.

Enfin, toujours en attaque, RMC Sport annonce que l'Olympique Lyonnais aurait ouvert les discussions avec l'entourage d'Islam Slimani (32 ans). Prêté la saison passée, du côté de Monaco, l'attaquant algérien est depuis retourné à Leicester où Brendan Rodgers ne semble pas compter sur lui. Les Foxes pourraient même libérer le Fenec de sa dernière année de contrat. Une occasion sur laquelle les Lyonnais seraient prêts à se jeter. D'autant que l'ancien du Sporting serait séduit à l'idée de porter les couleurs de l'OL.

Les Gones devront néanmoins passer la seconde, le mercato fermant ses portes dans six jours. Côté départs, Jean-Michel Aulas a pris la parole, hier soir, pour mettre la pression sur les clubs acheteurs : "je crois qu'on va dire aux joueurs que tout ce qui ne sera pas réglé en termes de départs avant vendredi, il n'y aura plus de départs. La date de fin du mercato sera vendredi pour nous". Les prochains jours s'annoncent bouillants sur les bords du Rhône !

L'AS Monaco en passe de boucler son dégraissage XXL

On passe à notre second focus du jour sur l'AS Monaco. Le club de la Principauté est lancé dans une grande lessive depuis l'ouverture de ce mercato et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

L'ASM qui a d'ailleurs officialisé le prêt de Pelé (29 ans), à Rio Ave (Liga NOS). Selon nos informations, le prêt du milieu de terrain a été assorti d'une option d'achat. Passé par l'AC Milan et le Benfica, il n'est jamais parvenu à s'imposer à Monaco et n'a eu de cesse d'enchaîner les prêts depuis son arrivée (Nottingham Forest puis Reading). Même cas de figure pour Jean-Eudes Aholou (26 ans) prêté sans option d'achat à Strasbourg. Passé par le RCSA le milieu ivoirien va retrouver son ancien club, au moins jusqu'à la fin de la saison.

L'autre dossier chaud sur le Rocher concerne l'attaquant sénégalais, Keita Baldé (25 ans). Indésirable depuis l'arrivée de Kovač sur le banc monégasque, l'ancien de la Lazio va retourner en Serie A. Le joueur formé au FC Barcelone va être prêté du côté de la Sampdoria. Selon Sky Sport Italia, le Lion de la Téranga aurait même passé avec succès sa visite médicale. Cependant, l'attaquant devra patienter encore un peu avant d'effectuer ses premiers pas avec sa nouvelle équipe puisqu'il a été testé positif à la Covid-19 et a, de ce fait, été placé à l'isolement comme l'a annoncé le club italien.

Deux dossiers qui viennent s'ajouter à la longue liste de l'opération "dégraissage XXL" à Monaco. Un dégraissage qui pourrait se poursuivre jusqu'au tout dernier jour du mercato. Pour rappel, l'ASM a déjà fait partir une quinzaine de joueurs depuis la reprise. Des éléments comme Jonathan Panzo (19 ans), Kamil Glik (32 ans), Adama Traoré (25 ans), Nacer Chadli (31 ans), Kévin N'Doram (24 ans) ou encore Jordi Mboula (21 ans) ont définitivement quitté le club. Tandis que d'autres comme Benjamin Henrichs (23 ans), Gil Dias (24 ans) ou Loïc Badiashile (22 ans) ont, de leur côté été prêtés. Sans oublier les fins de contrats de joueurs comme Danijel Subašić (35 ans), Diego Benaglio (36 ans), Moussa Sylla (20 ans) ou encore Julien Serrano (22 ans).

Enfin, l'ASM chercherait également une porte de sortie à plusieurs joueurs, parmi lesquels Antonio Barreca (25 ans), Youssef Aït Bennasser (24 ans), Jorge (24 ans), Samuel Grandsir (24 ans), Fodé Ballo-Touré (23 ans) et peut-être même Arthur Zagre (18 ans).

Les infos du jour à l'étranger

On part direction l'étranger et l'Angleterre, où Christian Benteke (29 ans) pourrait avoir des envies d'ailleurs. Barré par le retour de Michy Batshuayi (26 ans) chez les Eagles, l'international belge serait pisté par Tottenham. Selon La Dernière Heure, les Spurs, qui cherchent un attaquant, pourraient rapidement passer à l'offensive, d'autant que le prix réclamé par Palace semble plutôt raisonnable (10 M€).

Toujours en Angleterre, Fulham aurait décidé d'accélérer en cette fin de mercato. D'après les informations de Sky Sports, les Cottagers pousseraient pour obtenir le prêt d'Ademola Lookman (22 ans), sous contrat jusqu'en 2024 à Leipzig. Un joueur qui connaît très bien l'Angleterre pour avoir évolué du côté d'Everton.

Au Bayern, l'avenir de Michaël Cuisance semble scellé. Ce matin, le club bavarois a donné son accord pour le départ du milieu de terrain français. Sky Sports révèle que l'ancien de Mönchengladbach dispose déjà d'un accord avec Leeds United. Le club du nord de l'Angleterre serait entré en discussion avec les champions d'Europe et aurait même proposé une offre de 20 M€, qui pourrait rapidement être acceptée.

Enfin, d'après les informations de Sky Sport Italia, Jens Petter Hauge (20 ans) va devenir un joueur de l'AC Milan. L'ailier norvégien de Bodø/Glimt est arrivé du côté de Milan pour y passer sa visite médicale. Hauge devrait s'engager dans la foulée jusqu'en juin 2025, contre un chèque de 5 M€.

Les principaux officiels du jour

Du côté des officialisations, Ruben Pardo (27 ans) quitte déjà les Girondins de Bordeaux. Arrivé en janvier dernier, en provenance de la Real Sociedad, le milieu de terrain espagnol a été prêté à Leganés, en deuxième division espagnole.

De son côté, Filip Krovinović (25 ans) est de retour à West Brom. Prêté par le Benfica, la saison passée chez les Baggies, le milieu de terrain croate a, une nouvelle fois, fait l'objet d'un prêt entre les deux clubs.

En Italie, Iago Falque (30 ans) est prêté par le Torino pour la saison. L'attaquant espagnol a paraphé un bail d'un an avec le promu, Benevento et évoluera sous les ordres de Pippo Inzaghi, jusqu'en juin 2021.

Adanaspor (D2 Turquie) a annoncé l'arrivée de Gokhan Inler (36 ans). Le milieu de terrain international suisse s'est engagé pour un an plus une année supplémentaire en option avec le leader de deuxième division.

