La nouvelle idée polémique de Joan Laporta pour sauver le FC Barcelone

Que ce soit sportivement, institutionnellement ou financièrement, le FC Barcelone est dans le dur. Les Catalans sortent d’une nouvelle saison galère, pendant que le rival madrilène a remporté la Liga sans trop de complications et peut aller chercher la quinzième Ligue des Champions de son histoire. Si le Barça espère que la future arrivée d’Hansi Flick sur le banc permettra au club de se relancer, on sait aussi, à Barcelone, que la simple arrivée de l’Allemand ne sera pas suffisante. Il faudra effectivement procéder à de nombreux changements dans l’effectif.

Mais pour renforcer l’équipe et offrir des pièces intéressantes à Flick pour qu’il puisse lancer sa machine, le Barça doit composer avec une situation financière désastreuse et un fair-play financier de la Liga très complexe. Rien que pour pouvoir se mettre aux normes du fair-play financier de la Liga, le club catalan doit récupérer 100 millions d’euros, puis, devra encore récupérer d’autres sommes importantes pour attirer des joueurs dans ses rangs. Il faut donc quelqu’un qui connaisse les rouages du FPF espagnol et du mercato à merveille, et qu’il soit aussi un fin négociateur.

Le retour d’un cadre

Cet homme pourrait bien être… Mateu Alemany. Comme l’indique Relevo, Joan Laporta veut faire revenir celui qui était le directeur de la section foot du Barça jusqu’au mois de septembre 2023. Homme fort du club lors de la prise de pouvoir de Laporta jusqu’à son départ, il avait notamment été pointé du doigt comme un des principaux artisans du titre de Liga 2023, dans la mesure où il avait réussi à faire venir des joueurs intéressants malgré la situation financière. Il a aussi du poids auprès de la Liga.

Mais c’est aussi un choix qui risque de faire polémique. D’abord, car Alemany avait créé des tensions en interne il y a un an, avec un faux-départ à Aston Villa, avant de claquer la porte en septembre. Sa relation avec la plupart des dirigeants serait froide. Puis, un retour fragiliserait sûrement Deco, directeur sportif du club et principal décisionnaire derrière Laporta, même si ce dernier ne souhaite pas le départ de l’ancien milieu de terrain. Le média espagnol indique qu’il n’y a pas encore eu de discussions officielles, mais le retour d’Alemany au Barça est une possibilité plutôt crédible selon lui…