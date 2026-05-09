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Bundesliga

BL : Stuttgart s’offre Leverkusen, Leipzig assure sa 3e place

Par Josué Cassé
1 min.
Brajan Gruda @Maxppp
terminé - 15:30 Leipzig 2 Sankt Pauli 1
terminé - 15:30 Stuttgart 3 Leverkusen 1

La 33e journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi avec le traditionnel multiplex et 4 rencontres programmées à 15h30. Troisième au coup d’envoi, le RB Leipzig a sécurisé sa place sur le podium après sa victoire contre Sankt Pauli grâce à des réalisations signées Schlager (45e) et Orban (54e). De son côté, Stuttgart a fait chuter Bayer Leverkusen (3-1) et grimpe à la 4e place.

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En supériorité numérique dès la 5e minute de jeu, Hoffenheim est venu à bout du Werder Brême (1-0) et se retrouve 5e. Enfin, Augsbourg a giflé Borussia M’Gladbach (3-1) avec un doublé de Gregoritsch (24e, 72e) et un but de Fellhauer (42e).

Tous les résultats de 15h30

Augsbourg 3-1 Borussia M’Gladbach : Gregoritsch (24e, 72e) et Fellhauer (42e) / Reyna (90+2e)

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Hoffenheim 1-0 Werder Brême : Touré (26e)

RB Leipzig 2-1 Sankt Pauli : Schlager (45e) et Orban (54e) / Ceesay (87e)

VfB Stuttgart 3-1 Bayer Leverkusen : Demirovic (5e), Mittelstädt (45+7e, sp) et Undav (58e) / Garcia (1er)

Pub. le - MAJ le
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