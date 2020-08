Cet été, crise du coronavirus oblige, beaucoup de clubs vont tenter de réaliser quelques coups à moindres frais. Les prêts ou les signatures de joueurs libres de tout contrat seront ainsi les deux principaux critères cochés par les recruteurs. Mais pas seulement. En plus de ses deux conditions, la catégorie des « papys » sera également surveillée de près. Surtout si ces joueurs en fin de carrière entrent dans l’une des deux cases citées ci-dessus. Après vous avoir parlé des retraités ayant rechaussé les crampons, place désormais aux « papys » prêts à animer le mercato. En France, l’exemple le plus connu est bien évidement Thiago Silva.

Âgé de 35 ans, le défenseur brésilien avait été informé de la volonté du Paris Saint-Germain de ne pas prolonger son contrat. S’il a prolongé de deux mois pour jouer la fin de la saison avec le club de la capitale, l’ancien Rossonero sera sur le marché dès que l’aventure européenne du PSG sera terminée. Sauf rebondissement bien entendu. Ancien partenaire d’O Monstro au PSG, Zlatan Ibrahimovic continue de son côté à entretenir le suspens concernant son avenir. À 38 ans, le Suédois avait mis un terme à son expérience en MLS chez les Los Angeles Galaxy pour revenir à Milan. Mais le flou régnant autour du projet lombard l’a souvent agacé. Tout comme ses rapports difficiles avec l’administrateur milanais Ivan Gazidis. Plusieurs fois annoncé partant par la presse italienne, Ibra a récemment vu son nom être cité à Hammarby, club dont il détient des parts.

Les Silva en têtes d'affiche

Toujours en Italie, il se murmure que l’Espagnol du Napoli Fernando Llorente pourrait ne pas aller au bout de son bail (2021). A 35 ans, ce dernier a été titularisé à seulement trois reprises en dix-sept apparitions en Serie A (3 buts). La prolongation de Dries Mertens et l’arrivée imminente de Victor Osimhen sont deux facteurs qui risquent de le pousser vers la sortie. Un retour à Tottenham a été évoqué. Plus au nord, du côté de l’AS Roma, Edin Dzeko (34 ans) n’a plus la cote. Pas question de remettre en question son rendement (15 buts en Serie A cette saison), mais le Bosnien lié jusqu’en 2022 coûte trop cher aux finances giallorosse (7,5 M€ par an). La Louve voudrait donc s’en débarrasser. L’Inter et la Juventus, en quête de doublures expérimentées, sont intéressées.

Traversons la Manche maintenant. Après dix saisons passées sous le maillot de Manchester City, David Silva (34 ans) avait annoncé il y a quelques temps que cet exercice 2019/2020 serait son dernier avec les Citizens. Pas question de prendre sa retraite pour autant. Un message bien reçu par plusieurs écuries. Le Vissel Kobe, l'Inter Miami, le Real Betis Balompié, la Lazio et le Valencia CF ont en effet tous fait savoir qu’ils sont prêts à accueillir le magicien ibère dans leurs rangs. Enfin, terminions ce tour d’horizon en franchissant les Pyrénées. Libre de tout contrat, le Turc Arda Turan a quitté le FC Barcelone par la petite porte. Fiasco monumental des Blaugranas (36 matches de Liga en 2 saisons, 5 buts), le milieu offensif cherche un club où rebondir. L’éternelle piste menant à Galatasaray est déjà sortie. En Allemagne, Hanovre ne lui dirait pas non. Quant à Arturo Vidal (33 ans), le Chilien ne sera pas retenu par un Barça en manque de liquidités. Proposé à plusieurs clubs (Inter, Arsenal entre autres), l’ancien Munichois s’accroche encore à son contrat jusqu’en 2021. Tiendra-t-il longtemps ?