Australie, CdM : Cristian Volpato a refusé la convocation de Graham Arnold

Le sélectionneur Graham Arnold a dévoilé la liste des 26 joueurs convoqués avec l'Australie pour la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Dans ce groupe, un absent a retenu l'attention, celle ce Cristian Volpato (18 ans) qui réalise un début de saison très intéressant dans la rotation de l'AS Rome, en Serie A. Véritable chouchou de José Mourinho, il a inscrit un but en deux apparitions en championnat cette saison Né en Australie, dans la banlieue ouest de Syndney, le jeune attaquant porte les couleurs de l'Italie dans les équipes jeunes et pourrait bien rentrer dans les plans de Roberto Mancini dans la reconstruction de la Squadra Azzurra.

«Jusqu'à 11 heures hier soir, j'ai essayé de convaincre Volpato d'être dans l'équipe, ce n'était pas ma décision. J'ai parlé à Cristian trois fois. Et je lui avais parlé d'autres fois avant cela. Hier, je lui ai dit qu'il faisait partie des 26 convoqués pour la Coupe du monde. Il m'a dit qu'il voulait y réfléchir et parler à des gens proches de lui pour essayer de comprendre ce qui était le mieux pour sa carrière. Il a ensuite décidé de décliner mon offre de jouer pour l'Australie au Qatar. C'était sa décision, maintenant je préfère me concentrer sur les gars que nous avons et les jeunes qui vont arriver. Cristian ne voulait pas prendre une décision aussi importante à ce moment de sa carrière et c'est très bien», a déclaré l'entraîneur australien.