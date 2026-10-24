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Barça : Hansi Flick revient sur la défaite contre le PSG

Par Samuel Zemour
1 min.
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À la veille du Clasico face au Real Madrid, Hansi Flick s’est montré particulièrement confiant quant à l’état de forme de ses joueurs. Malgré la défaite face au PSG en Ligue des champions, l’entraîneur du FC Barcelone estime que son groupe a bien récupéré et se présente dans de bonnes dispositions pour ce rendez-vous. « J’ai un bon pressentiment, les joueurs ont récupéré. Ils sont prêts pour le match », a assuré le technicien allemand en conférence de presse.

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Flick a également expliqué avoir pris le temps d’analyser la dernière rencontre avec son groupe afin de corriger certaines lacunes. «Nous avons parlé avec les joueurs, nous avons analysé le match. Nous avons fait de très bonnes choses, mais il y a des aspects à améliorer. Nous devons progresser. Demain, nous affrontons l’une des meilleures équipes du monde, c’est une occasion de grandir en tant qu’équipe», a-t-il reconnu.

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