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Coupe du Monde 2026 : Mbappé évite Azincourt et sauve l’honneur contre l’Angleterre

Par Valentin Feuillette
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
France 2-4 Angleterre
winamax
1 7.50 N 4.80 2 1.30 bonus 100€

Les Bleus sauvent l’honneur dès le retour des vestiaires. Lancé parfaitement par Michael Olise dans le dos de la défense anglaise, Kylian Mbappé conclut d’une frappe croisée du gauche sans contrôle pour réduire l’écart. Un but symbolique, mais aussi historique : l’attaquant français inscrit son 21e but en Coupe du monde et rejoint Lionel Messi au sommet de ce classement.

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Menée 4-0 à la pause après une première période désastreuse, la France montre enfin un peu de réaction. Reste désormais à savoir si ce sursaut permettra aux hommes de Didier Deschamps de rendre la fin de match plus digne après le naufrage de la première mi-temps.

Pub. le - MAJ le
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