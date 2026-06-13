Coupe du Monde 2026 : Endrick a déjà tout renversé avec le Brésil !

À quelques heures de l’entrée en lice du Brésil à la Coupe du Monde 2026, Endrick s’avance finalement avec un statut bien différent de celui qui lui était promis il y a encore quelques mois. Longtemps incertain dans la liste finale de la Seleção, l’attaquant de 19 ans a inversé la tendance grâce à une préparation convaincante et des performances en nette progression. Son prêt à l’Olympique Lyonnais cet hiver a joué un rôle déterminant dans cette montée en puissance : avec 8 buts et 8 passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues, il a retrouvé de la continuité, du rythme et surtout une confiance qui semblait s’être étiolée depuis son arrivée au Real Madrid. Un retour progressif à son meilleur niveau, qui coïncide avec sa réapparition dans le groupe brésilien sous Carlo Ancelotti. « C’est bien ce qu’il fait à Lyon. Comme tous les joueurs, il est observé et évalué par notre commission. Il a bien commencé à Lyon et on espère qu’il va poursuivre dans cette voie », assurait le sélectionneur en avril dernier.

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Dans une sélection brésilienne où la hiérarchie offensive paraissait pourtant relativement établie, Endrick a su bousculer les choses. Alors que João Pedro et Igor Jesus apparaissaient encore récemment comme des options plus avancées dans la rotation, le jeune Madrilène a marqué des points lors des derniers rassemblements. Buteur décisif face à l’Égypte lors du dernier match de préparation (2-1), il a confirmé sa montée en puissance, dans un scénario symbolique : une victoire 2-1 scellée par une réalisation conclue sur un service de Raphinha. À la fin de la rencontre, la scène a marqué les esprits, avec une forte image de communion entre le joueur et le staff, notamment une longue accolade avec Carlo Ancelotti, symbole d’une intégration pleinement réussie. Le sélectionneur italien n’a d’ailleurs pas caché son appréciation : « Endrick est un joueur très important pour nous et doit continuer comme ça ».

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Une place de titulaire pour Endrick ?

Dans ce contexte, la question de son rôle à la Coupe du Monde s’impose naturellement. Si Vinicius Jr et Raphinha semblent incontournables dans le secteur offensif, Endrick pourrait bien s’imposer comme une véritable option de rotation… voire davantage. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté droit, comme il l’a déjà fait à Lyon sous Paulo Fonseca, il offre à Carlo Ancelotti une polyvalence précieuse dans un secteur offensif très concurrentiel, mais assez ouvert malgré tout. Endrick affiche d’ailleurs une sérénité retrouvée, nourrie par son retour progressif au premier plan et par un environnement enfin stabilisé, lui qui fera son retour au Real Madrid après avoir officialisé son départ de l’OL. En effet, cela semble lui avoir enlevé une partie de la pression qui pesait sur ses épaules.

« Ce sentiment est indescriptible », a-t-il confié à SporTV, évoquant son plaisir de retrouver la Seleção après une période compliquée marquée par les blessures. « Je suis très heureux, car lorsque j’étais blessé, je ne pouvais pas rejoindre l’équipe nationale… c’est ici que je veux exprimer mon talent », a-t-il ajouté, soulignant son attachement profond au maillot brésilien. Dans ce contexte, Endrick pourrait bien devenir l’une des cartes inattendues du Brésil pour ce Mondial. Alors que la Seleção s’apprête à entrer dans la compétition avec un premier choc face au Maroc, demi-finaliste en 2022 et adversaire redouté, son profil pourrait peser plus que prévu dans les choix d’Ancelotti. Dans une équipe en quête d’équilibre, sa capacité à changer le rythme d’un match pourrait s’avérer décisive. En clair, Endrick arrive finalement au moment clé avec l’opportunité de s’imposer dès maintenant sur la plus grande scène du football mondial. Et ainsi de revenir à Madrid avec un tout autre statut.