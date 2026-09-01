Premier League
Liverpool recrute un gardien de 18 ans
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@Maxppp
«Liverpool a conclu un accord pour recruter le gardien de but Lucca Brughmans, en provenance du KRC Genk», annonce Liverpool ce mardi. Un transfert pour l’avenir puisque Liverpool va laisser Brughmans en prêt à Genk.
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We have agreed a deal to sign goalkeeper Lucca Brughmans from KRC Genk 🔴— Liverpool FC (@LFC) September 1, 2026
The 18-year-old has put pen to paper on a long-term contract with the Reds and will now return to Genk for the duration of the 2026-27 season 🧤 pic.twitter.com/9p5z60gE6w
La surprise vient du montant, estimé à 35 M€. Le joueur de 18 ans a signé un contrat de 6 ans avec les Reds.
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