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Officiel Premier League

Liverpool recrute un gardien de 18 ans

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Lucca Brughmans @Maxppp

«Liverpool a conclu un accord pour recruter le gardien de but Lucca Brughmans, en provenance du KRC Genk», annonce Liverpool ce mardi. Un transfert pour l’avenir puisque Liverpool va laisser Brughmans en prêt à Genk.

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La surprise vient du montant, estimé à 35 M€. Le joueur de 18 ans a signé un contrat de 6 ans avec les Reds.

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Lucca Brughmans Lucca Brughmans
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