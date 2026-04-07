Liverpool : Giorgi Mamardashvili est au pied du mur avant le PSG

Il y a quelques temps, son arrivée sonnait comme une évidence. Recruté à prix d’or après un Euro 2024 éblouissant où il avait multiplié les exploits avec la Géorgie, Giorgi Mamardashvili peine à confirmer son statut de successeur désigné sur les bords de la Mersey. Arrivé avec l’étiquette de doublure de luxe pour pallier les absences répétées d’Alisson Becker, le portier de 1,97 m ne répond pas encore aux attentes placées en lui. Son intérim, depuis plusieurs semaines, s’avère pour l’instant décevant, laissant transparaître un manque d’assurance qui tranche avec ses performances passées sous le maillot de Valence.

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Le constat comptable est cruel pour le jeune gardien de 25 ans : avec neuf défaites concédées en seulement quatorze apparitions, Mamardashvili est loin d’afficher la sérénité de son concurrent brésilien. Cette méforme chronique a d’ailleurs poussé la direction de Liverpool à une réaction immédiate en prolongeant le contrat d’Alisson jusqu’en 2027. Une situation peu enviable pour le gardien géorgien qui, en plus d’être critiqué de toutes parts, ne semble pas prêt à prendre la suite d’Alisson pour le moment.

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Mamardashvili est très attendu face au PSG

Un désamour d’Anfield qui s’explique aussi car le choix de miser sur le Géorgien s’est fait au détriment de l’enfant du club, Caoimhin Kelleher. Longtemps doublure fiable d’Alisson, l’Irlandais a été poussé vers la sortie pour faire place au nouveau venu. Alors que Kelleher enchaîne aujourd’hui les prestations de haut vol sous les couleurs de Brentford, Mamardashvili ne peut pas se targuer des mêmes performances depuis plusieurs semaines. La réussite de l’ancien de la maison rend les supporters nostalgiques et accentue la pression sur les épaules d’un portier géorgien qui doit encore prouver qu’il n’est pas qu’un simple gardien extraordinaire avec la Géorgie.

Malgré ce climat de doute, le destin de Liverpool repose désormais sur les gants de Mamardashvili. Avec la blessure aux adducteurs d’Alisson, le Géorgien sera titulaire lors de la double confrontation cruciale en quarts de finale de la Ligue des champions face au Paris-Saint-Germain. Un an après le récital héroïque de son coéquipier au Parc des Princes, Giorgi Mamardashvili n’a plus le choix : il doit impérativement élever son niveau de jeu pour permettre aux siens de rêver d’une qualification à Anfield. Ce choc européen sera l’occasion idéale de faire taire les critiques.