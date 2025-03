PSG : les détails de l’offre faite à Joshua Kimmich

En début d’après-midi, Bild a révélé que le PSG a fait une offre à Joshua Kimmich, en fin de contrat au Bayern Munich. Mais les détails de cette proposition n’avaient pas filtré. Mais Sky Germany, qui confirme que les champions de France ont soumis une offre écrite officielle pour Kimmich, a réussi à en savoir plus sur le sujet.

La suite après cette publicité

🚨🔵🔴 Paris Saint-Germain have submitted an official written offer to Joshua #Kimmich, as revealed. #PSG are offering him a top contract until 2029. The offer is on the table but has neither been accepted nor rejected by Kimmich so far.



In the last 48 hours, there have been… pic.twitter.com/5LAabkJkfL