La presse mondiale adoube Ousmane Dembélé, l’Angleterre perd deux de ses cadres

Dembélé impressionne la presse

En France, L’Equipe parle d’un Ousmane Dembélé en mode « The Artist ». Il a délivré une véritable masterclass lors de la victoire 4-1 des Bleus face à la Norvège en inscrivant un triplé. Dans un match plutôt maîtrisé, l’Équipe de France n’aura jamais réellement tremblé face à une équipe B de la Norvège qui a vu 10 titulaires être reposés au coup d’envoi. Une équipe B norvégienne qui n’aura pas su canaliser le Ballon d’Or. « Signé Dembélé », placarde Le Parisien. Le « show Dembélé » affiche Mundo Deportivo sur sa Une en Espagne ou encore « Le Ballon d’or est arrivé au Mondial » pour AS. Une prestation XXL saluée par le monde entier. Critiqué pour n’avoir jamais su se montrer étincelant et surtout décisif en Coupe du monde lors des éditions 2018 et 2022, « Dembouz » semble s’être enfin réveillé. Positionné sur l’aile droite, il a profité des largesses de la défense norvégienne pour s’offrir un magnifique triplé. Une frappe du droit, deux du gauche et le pauvre Bjorkan resté au vestiaire à la mi-temps, sans doute pour récupérer des crochets dévastateurs du Français. Aujourd’hui, le Parisien peut même prétendre au statut de meilleur buteur du tournoi si tout se passe bien pour lui et les Bleus. Mais à l’issue du match, l’ailier a fait comme d’habitude. Il n’a pas parlé de son cas. « On reste concentré, c’était un match important pour terminer du groupe, on veut gagner tous les matches. Ce qui va venir ça va être encore plus important », a-t-il confié au micro de M6.

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L’Angleterre face aux blessures

Dans le Daily Mail, « Reece out, Mainoo se tient prêt », titre le journal. Reece James est d’ores et déjà forfait pour les deux prochains matches de l’Angleterre. Il a ressenti des tensions musculaires après le match nul 0-0 contre le Ghana à Boston mardi. Le capitaine de Chelsea ne s’est pas entraîné avec l’équipe vendredi à Kansas City avant son départ pour New York. Il sera absent pour cette rencontre ainsi que pour le possible match des seizièmes de finale qui suivra. Il ne sera pas le seul absent puisque Elliott Anderson a ressenti une petite gêne, bien que mineure. Le staff des Three Lions ne veut prendre aucun risque et il devrait ainsi être ménagé ce soir. Kobbie Mainoo pourrait ainsi connaître sa première titularisation dans le tournoi face au Panama.

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Le Sénégal meilleur troisième

Direction le Sénégal, qui était dans le même groupe que les Bleus, « La manita de l’espoir » affiche le journal Le Soleil. Larges vainqueurs face à l’Irak ce vendredi 5-0, les Sénégalais avaient fait un pas vers la qualification en 16es de finale. Une qualification qui a été validée il y a quelques heures grâce aux contre-performances de l’Uruguay face à l’Espagne, mais surtout de l’Iran face à l’Égypte qui a concédé le match nul. Après une entame de Coupe du Monde ratée à tous les niveaux, le Sénégal devait se racheter une conduite. La différence de buts positive leur a permis d’être la meilleure des équipes à 3 points et de valider donc leur place parmi les meilleurs 3e.