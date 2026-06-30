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Coupe du Monde 2026 : la nouvelle sortie de Rafael van der Vaart sur le Maroc

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Neil El Aynaoui (Maroc) et Jan Paul van Hecke (Pays-Bas) @Maxppp
Pays-Bas 1-1 Maroc
winamax
1 2.30 N 3.05 2 3.35 bonus 100€

« Je ne veux pas faire de blague, mais tous les Marocains qui ne sont pas assez bons ici (aux Pays-Bas, ndlr) vont jouer pour le Maroc. Si les Pays-Bas veulent remporter le tournoi, il n’y a pas à s’inquiéter avec le Maroc ». Les propos de Rafael van der Vaart avant le duel entre les deux pays en seizièmes de finale de cette Coupe du Monde 2026 avaient fait parler. Et on peut le dire, il a porté la poisse aux Oranje, éliminés par le Maroc dans la nuit.

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Après le match, il a tenu à encenser les Lions de l’Atlas sur la chaîne hollandaise NOS. « Honnêtement, le Maroc mérite pleinement sa qualification. Les Marocains étaient la meilleure équipe dès la première minute de jeu. Je suis très déçu, c’était un très mauvais match de la sélection. Oui, tu prends l’avantage, mais ensuite tu veux juste compter sur la chance pour te qualifier. Le Maroc était meilleur », a expliqué l’ancien milieu offensif.

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