Équipe de France : Guy Stéphan dévoile pourquoi les Bleus ont laissé filer Ayyoub Bouaddi au Maroc

Juste avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, le Maroc a réussi une belle prise de guerre en attirant Ayyoub Bouaddi dans ses filets. À 18 ans, le jeune milieu de terrain du LOSC était courtisé par les Bleus et les Lions de l’Atlas et a donc choisi de rejoindre la sélection africaine. Un choix qui a forcément fait parler puisque Bouaddi est passé par toutes les équipes françaises de jeunes : 8 sélections chez les U16, 5 chez les U17, 3 avec les U18, 1 chez les U20 et 10 avec les Espoirs. Au moment de faire son choix, le principal intéressé avait fait part de son plaisir de rallier le Maroc, mais n’avait pas oublié d’envoyer un message à tous ceux qui l’ont formé en France.

La suite après cette publicité

«Fier de pouvoir représenter le Maroc dans la plus grande des compétitions. Un rêve qui se réalise, mais surtout le début d’une nouvelle étape, avec encore plus de travail, d’exigence et de responsabilités. Je suis conscient du privilège que j’ai de défendre ces couleurs et je donnerai tout pour représenter au mieux mon pays. Une pensée également pour la France. Mon choix n’enlève en rien la fierté et la reconnaissance d’avoir pu porter ce maillot en jeunes. Je suis et resterai toujours fier de ma double culture, de mon parcours et de mes racines. Merci à tous pour vos messages et votre soutien. À nous d’écrire la suite.»

Un poste déjà bien fourni

Aujourd’hui, Guy Stéphan a évoqué ce sujet pour la première fois. À trois jours du quart de finale face au Maroc, l’adjoint de Didier Deschamps a confié n’avoir aucun regret. «Évidemment qu’on le connait. C’est un pur produit de la formation française. Il a fait toutes les équipes de jeunes en France. Il est né et a grandi en région parisienne. On le connait bien, les entraîneurs nationaux le connaissent bien. Il a fait un choix à un moment donné de sa carrière, on ne va pas le blâmer. Il a fait son choix, il a choisi une autre nationalité sportive comme d’autres joueurs. Ce ne sera pas la dernière fois. On est assez fournis dans ce secteur de jeu. On a Rabiot, Koné, Zaire-Emery, Kanté et Tchouaméni. Si je demande qui enlever, on n’aurait pas la même réponse dans la salle. C’est un très bon joueur», a-t-il déclaré, avant d’expliquer comment Deschamps a géré le cas des binationaux à la tête des Bleus.

La suite après cette publicité

«Je comprends. Didier, son avis là-dessus, c’est qu’il ne veut pas bloquer un joueur. Il ne veut pas prendre un joueur pour le faire jouer une minute pour qu’il ne puisse plus jouer avec un autre pays. Il y a beaucoup de choix, le souci c’est de faire le bon choix. Quand un joueur part au Maroc et joue de très bons matches, on peut se poser la question, mais il faut aussi laisser le choix à chacun de choisir. C’est un jeune joueur, il a fait ce choix à ce moment de sa carrière. Il n’y a pas d’autres explications. Didier a toujours dit que c’était un très bon joueur, mais aujourd’hui, à ce poste, il y avait aussi de très bons joueurs qui sont là pari les 26.» C’est dit.