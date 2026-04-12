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Premier League

Manchester City : le caviar formidable de Rayan Cherki pour Marc Guéhi

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Rayan Cherki, passeur et buteur avec Manchester City @Maxppp
Chelsea 0-3 Man City

Pour sa première saison loin de Lyon, Rayan Cherki fait taire ses détracteurs. Longtemps critiqué à l’OL avant de mettre tout le monde d’accord lors de sa dernière cuvée, le prodige français réalise une première année folle en Angleterre. Sous les couleurs de Manchester City, Cherki s’est imposé comme un titulaire aux yeux de Pep Guardiola et régale match après match.

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DEUX DÉLICES EN 5 MINUTES POUR CHERKI 🔥

Le Français s’offre deux passes décisives et permet à Man. City de faire le break face à Chelsea ⚡️

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Ce dimanche, lors du déplacement important à Chelsea, Cherki a encore répondu présent. Titulaire, le milieu offensif de 22 ans a distillé une merveille de centre à Nico O’Reilly pour l’ouverture du score. Quelques minutes plus tard, le numéro 10 des Cityzens s’est illustré avec sa dixième passe décisive de la saison en championnat avec un caviar pour Marc Guéhi. Rayan Cherki est clairement dans un grand jour ce dimanche à Stamford Bridge.

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