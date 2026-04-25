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Serie A : la Roma s’impose à Bologne et revient dans la course à la Ligue des Champions

Par Kevin Massampu
1 min.
Donyell Malen @Maxppp
Bologne 0-2 Rome

Sixième de Serie A, l’AS Roma avait l’opportunité de revenir dans la course à la Ligue des Champions en cas de victoire à Bologne (8e), ce samedi, pour le compte de la 34e journée. Une opportunité que les Giallorossi n’ont pas manquée, eux qui se sont imposés (0-2) au Stade Renato Dall’Ara, grâce au duo Malen-El Aynaoui. Trouvé par le milieu marocain à l’entrée de la surface, l’attaquant néerlandais ajustait parfaitement Federico Ravaglia pour l’ouverture du score (7e, 0-1). L’ancien joueur du BVB marquait alors son 12e but depuis son arrivée dans la capitale italienne à l’hiver dernier.

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Juste avant la mi-temps, il rendait ensuite l’appareil à El Aynaoui qui réalisait le break (45e+1, 0-2). Avec ce succès face aux troupes de Vincenzo Italiano, les joueurs de Gian Piero Gasperini montent à la 5e place du classement de Serie A et reviennent provisoirement à deux unités de la Juventus (4e), qui ira à San Siro pour affronter l’AC Milan dimanche soir.

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