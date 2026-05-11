Barça : le clan Lewandowski s’active en coulisses

Ce lundi, à Barcelone, les joueurs sortent d’une nuit de fête après leur titre de Liga. Cepedant, pour Robert Lewandoswki, la situation est clairement différente. En coulisses, le Barça travaille sur sa prolongation de contrat. Le directeur sportif Deco a rencontré Pini Zahavi, l’agent du Polonais comme l’indique Sport ce matin. Malgré plusieurs propositions, notamment venues d’Arabie saoudite et de la MLS, dont celle du Chicago Fire FC, l’attaquant catalan n’a pas encore tranché sur la suite de sa carrière et continue de réfléchir à ses options.

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Interrogé par des supporters azulgranas après sa sortie du Camp Nou hier soir, il avait d’ailleurs laissé quelques incertitudes sur les visages, insistant avec des gestes de la tête qu’il n’allait certainement pas rester. À 38 ans, l’ancien joueur du Bayern Munich est donc dans une impasse… qui dure depuis des mois. Pour rappel, le Barça n’a pas encore formulé d’offre de prolongation officielle à son atout offensif, mais son agent continue les discussions sans relâche.