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Coupe du Monde

CdM 2026, Portugal : Bruno Fernandes félicite Ronaldo après son doublé

Par Tom Courel
1 min.
Cristiano Ronaldo buteur avec le Portugal @Maxppp

Hier, en début de soirée, le Portugal a assommé l’Ouzbékistan pour son deuxième match à la Coupe du Monde 2026 (5-0). Auteur d’un doublé, Cristiano Ronaldo a d’ailleurs ébloui les spectateurs et ses coéquipiers. S’il était très critiqué ces derniers jours, le quintuple Ballon d’Or a mis tout le monde d’accord, notamment la rédaction FM, qui lui a attribué la note de 8. À la fin de la rencontre, Bruno Fernandes s’est montré fier de sa performance.

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« Cristiano vit du but et on a besoin de lui pour en marquer. Il a toujours été ce buteur ultime, il a cette faim de marquer. Il apporte cela à sa sélection et nous, on sert nos attaquants. Pas seulement Cristiano (Ronaldo) même si c’est notre arme principale. On doit créer du danger, ce qu’on a pas fait contre le Congo. Aujourd’hui, on était plus intenses, plus directs et plus efficaces » a-t-il indiqué aux médias.

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