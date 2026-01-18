OL : la terrible dette du Groupama Stadium

Le Groupama Stadium fête ses 10 ans ce dimanche, un anniversaire qui illustre à la fois le succès commercial de l’OL et les limites financières liées à sa gestion. Conçu comme une « machine à cash », le stade de Décines-Charpieu a permis au club d’augmenter ses revenus billetterie et hospitalités de manière spectaculaire, avec des records d’affluence et de recettes, notamment lors du match contre le PSG en novembre dernier. L’OL profite également des événements et séminaires pour générer des millions supplémentaires, consolidant ainsi l’enceinte comme un actif majeur du club.

Pour autant, cette réussite masque un poids financier considérable. Le club reste fortement endetté, avec une dette globale de 385 M€ d’après L’Équipe, amortissable jusqu’en 2043 à un taux de 5,83 %. Les charges liées à la gestion du stade ont triplé en 10 ans et la crise sanitaire a accentué la pression, obligeant le club à maintenir l’enceinte tout en remboursant une dette colossale.