Bodø/Glimt - Sporting CP : les compositions officielles

Surprenant vainqueur au tour précédent, Bodø/Glimt reçoit le Sporting Lisbonne dans sa Norvège septentrional (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Pour les ouailles de Kjetil Knutsen voudront poursuivre leur rêve européen, mais gare aux Lisboètes : ils ont été capables de battre le PSG, il y a quelques semaines.

Le tacticien norvégien mise sur un 4-3-3. L’ancien Lensois Berg est bien titulaire au milieu de terrain au côté d’Evjen. Le héros du tour précédent est présent sur l’aile gauche et essaiera de mettre autant le bazar que lors du tour précédent face à l’Inter Milan. Côté Sporting,Rui Borges reste fidèle à son 4-2-3-1. Fresneda débute en tant que latéral gauche et Diomande et Inacio composeront la charnière centrale. L’ancien du Barça Trincao est aligné en tant que numéro 10, juste derrière l’ancien Marseillais Luis Suarez. Guilhemer et Catano occuperont les ailes.

Les compositions officielles :

Bodø/Glimt :

Sporting CP :

