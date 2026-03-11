Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

Bodø/Glimt - Sporting CP : les compositions officielles

Par Aurélien Bayard
1 min.
Kjetil Knutsen @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ SPORT
Bodø/Glimt 0-0 Sporting Voir sur CANAL+ SPORT

Surprenant vainqueur au tour précédent, Bodø/Glimt reçoit le Sporting Lisbonne dans sa Norvège septentrional (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Pour les ouailles de Kjetil Knutsen voudront poursuivre leur rêve européen, mais gare aux Lisboètes : ils ont été capables de battre le PSG, il y a quelques semaines.

La suite après cette publicité

Le tacticien norvégien mise sur un 4-3-3. L’ancien Lensois Berg est bien titulaire au milieu de terrain au côté d’Evjen. Le héros du tour précédent est présent sur l’aile gauche et essaiera de mettre autant le bazar que lors du tour précédent face à l’Inter Milan. Côté Sporting,Rui Borges reste fidèle à son 4-2-3-1. Fresneda débute en tant que latéral gauche et Diomande et Inacio composeront la charnière centrale. L’ancien du Barça Trincao est aligné en tant que numéro 10, juste derrière l’ancien Marseillais Luis Suarez. Guilhemer et Catano occuperont les ailes.

Les compositions officielles :

Bodø/Glimt :

Bodø/Glimt

4-3-3
Officielle

Sporting CP :

Sporting

4-2-3-1
Officielle

Suivez les 8èmes de finale de l’UEFA Champions League sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Bodø/Glimt
Sporting

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Bodø/Glimt Logo Bodø / Glimt
Sporting Logo Sporting Clube de Portugal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier