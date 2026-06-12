Coupe du Monde : accusé de viol, Thomas Partey interdit d’accès au Canada

Thomas Partey ne pourra pas participer au match d’ouverture du Ghana lors de la Coupe du Monde, prévu mercredi prochain à Toronto face au Panama. Le milieu de terrain de 32 ans, qui évolue désormais sous les couleurs de Villarreal, s’est vu refuser l’accès au territoire par le gouvernement canadien en raison des lourdes accusations qui pèsent contre lui, selon The Athletic.

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L’ancien joueur d’Arsenal est en effet sous le coup de graves poursuites judiciaires en Angleterre, où la police londonienne l’a inculpé de sept viols et d’une agression sexuelle entre juillet 2025 et février dernier. Bien que le joueur ait plaidé non coupable et qu’il soit toujours en attente de son procès, la législation canadienne reste très stricte et stipule qu’un individu inculpé d’un crime peut se voir interdire l’accès au pays.

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Thomas Partey sera disponible pour les deux autres matches du Ghana

La FIFA a rapidement réagi via un communiqué transmis à The Athletic, confirmant que la demande de visa du joueur ghanéen avait été officiellement rejetée par les autorités locales. L’instance internationale a tenu à rappeler qu’elle n’intervenait en aucun cas dans les procédures d’immigration des pays hôtes, réaffirmant que la décision finale d’autoriser un individu à franchir les frontières relevait de la souveraineté exclusive du gouvernement canadien.

Malgré ce coup d’arrêt pour l’entrée en lice des Black Stars, Thomas Partey reste éligible pour la suite de la compétition puisque les deux autres matchs de poule du Ghana se dérouleront sur le sol américain. Le joueur, qui a voyagé avec sa sélection à Washington dès le 4 juin, pourra ainsi réintégrer l’effectif pour affronter l’Angleterre le 23 juin à Boston, puis la Croatie le 27 juin à Philadelphie.