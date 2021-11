Chelsea en passe de boucler un premier renfort hivernal à 23 M€

La suite après cette publicité

Il va y avoir du mouvement à Chelsea. Et surtout dans la défense londonienne. Pour rappel, Thomas Tuchel doit faire face à un incroyable chantier dans ce secteur de jeu. Thiago Silva répond aux attentes, mais il n’est plus tout jeune (36 ans) et trois cadres de l’arrière-garde des Blues sont libres de tout contrat en juin prochain : Antonio Rüdiger (28 ans), Cesar Azpilicueta (32 ans) et Andreas Christensen (25 ans).

Sans surprise, Chelsea s’active donc en coulisse histoire d’anticiper un ou plusieurs départs non désirés, notamment au poste de défenseur central. Et selon le Sun, les Blues seraient sur le point de régler une partie de leurs problèmes. En effet, le tabloïd anglais indique que le champion d’Europe en titre serait sur le point d’accueillir Attila Szalai (23 ans) en janvier.

Un défenseur d'avenir

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Szalai est un international hongrois (21 sélections) qui a été l’une des révélations du dernier Euro 2020. Arrivé à Fenerbahçe en janvier 2021 en provenance de l'Apollon Limassol en échange de 2 M€, Szalai (1,92m, 83 kg) est un élément très courtisé puisque le Borussia Dortmund avait tenté sa chance l’été dernier contre 12 M€. En vain.

Sous contrat jusqu’en 2025, le joueur, surnommé le « Van Dijk hongrois », serait donc en partance pour Stamford Bridge en échange d’un chèque de 23 M€. À Chelsea, il toucherait un salaire proche des 4 M€ annuels. De son côté, le club turc se frotte les mains puisqu'il est en passe de réaliser une plus-value de 21 M€ en seulement un an.